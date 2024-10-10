В правительстве рассказали о последствиях атак РФ на портовую инфраструктуру

За последние три месяца враг совершил почти 60 атак на порты, гражданские суда и зернохранилища в Украине. ﻿Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, сообщает Экономическая правда.

"Их следствием стало повреждение и уничтожение почти 300 объектов портовой инфраструктуры, 177 транспортных средств и 22 гражданских судна. Пострадали 79 гражданских. Среди них работники портов, логистических компаний и экипажи судов" , - отметил Кулеба.

По словам вице-премьер-министра, агрессор целенаправленно усиливает атаки на портовую инфраструктуру украинского юга. Цель атак - снижение украинского экспортного потенциала и сознательное провоцирование продовольственного кризиса в тех частях мира, которые напрямую зависят от поставок украинского зерна.

"Со своей стороны мир должен соответственно реагировать на эти атаки, ведь последствия обстрелов ощутимы не только для Украины. Прежде всего это сказывается на государствах Глобального Юга и Европы. Более 40 государств сегодня получают наше зерно - среди них Египет, Ливия, Тунис, Алжир, Китай, Вьетнам, Индонезия, Испания, Турция, Нидерланды" , - отметил Кулеба.

Вице-премьер-министр по восстановлению сказал, что мировое сообщество должно усиливать давление на рф, потому что молчание и бездействие только усиливают безнаказанность врага.

Европейский Союз отреагировал на увеличение ударов РФ по гражданским кораблям, которые перевозят украинское зерно, призвав заинтересованные страны давить на Москву с требованием прекратить эти действия.