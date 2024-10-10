Оккупанты уничтожили на Одесщине гумпомощь от ООН для Палестины - Минагро

Во время российской атаки 9 октября на Одесщину враг уничтожил гуманитарный груз, заказанный ООН. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, сообщает Левый берег.

По его словам, под обстрел попал контейнеровоз, на борту которого находились 45 контейнеров с фасованным подсолнечным маслом.