Оккупанты уничтожили на Одесщине гумпомощь от ООН для Палестины - Минагро
Во время российской атаки 9 октября на Одесщину враг уничтожил гуманитарный груз, заказанный ООН. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, сообщает Левый берег.
По его словам, под обстрел попал контейнеровоз, на борту которого находились 45 контейнеров с фасованным подсолнечным маслом.
"Эта партия была гуманитарным грузом по заказу ООН для поставок в Палестину. Украина, несмотря на войну, поставляет продукцию для 400 млн человек в мире. Поэтому мы нуждаемся в усилении защиты неба над нашей страной", - подчеркнул министр.