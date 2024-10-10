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Оккупанты уничтожили на Одесщине гумпомощь от ООН для Палестины - Минагро

Оккупанты уничтожили на Одесщине гумпомощь от ООН для Палестины - Минагро
Фото: facebook.com/koval8

Во время российской атаки 9 октября на Одесщину враг уничтожил гуманитарный груз, заказанный ООН. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, сообщает Левый берег.

По его словам, под обстрел попал контейнеровоз, на борту которого находились 45 контейнеров с фасованным подсолнечным маслом.

"Эта партия была гуманитарным грузом по заказу ООН для поставок в Палестину. Украина, несмотря на войну, поставляет продукцию для 400 млн человек в мире. Поэтому мы нуждаемся в усилении защиты неба над нашей страной", - подчеркнул министр.

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