Окупанти знищили на Одещині гумдопомогу від ООН для Палестини - Мінагро

Під час російської атаки 9 жовтня на Одещину ворог знищив гуманітарний вантаж, який замовила ООН. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Віталій Коваль, повідомляє Лівий берег.

За його словами, під обстріл потрапив контейнеровоз, на борту якого були 45 контейнерів з фасованою соняшниковою олією.