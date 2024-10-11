DeepState: Войска РФ захватили три населенных пункта вблизи Мирнограда

По данным аналитиков DeepState, россияне оккупировали три населенных пункта в районе города Мирноград (Донецкой области – ред.) - Николаевку, Красный Яр, Крутый Яр, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что в последнее время, на первый взгляд, можно было наблюдать определенный спад активности в районе населенных пунктов Гродовка и Новогродовка, в то же время оккупанты постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции Сил обороны:

"Где-то они действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, которые все же прощупали московит на слабость. Очень часто успех проявляется в применении тактики обхода места, где противник встречает сопротивление".

Как добавляют в DeepState, Николаевка по сути является последним населенным пунктом перед Мирноградом. В ближайшее время, вероятно, большой город почувствует попытки давления и попыток прорываться на южные окраины.

По данным проекта, войска РФ уперлись в позиции в виде взводных опорных пунктов и других инженерно-фортификационных сооружений.

"Часть из них подготовлена недостаточно качественно, часть расположена совершенно бессмысленно, так что основной успех сдерживания лежит прямо на плечах наших отважных бойцов" , – отмечают в DeepState.

Аналитики DeepState добавляют, что для дальнейшего продвижения кроме пехоты и техники враг может активизировать артиллерию, авиацию, минометы и т.д.