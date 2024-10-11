DeepState: Війська РФ захопили три населені пункти поблизу Мирнограда

За даними аналітиків DeepState, росіяни окупували три населені пункти в районі міста Мирноград (Донецької області – ред.) — Миколаївку, Красний Яр та Крутий Яр, повідомляє Українська правда.

Аналітики зазначають, що останнім часом, на перший погляд, можна було спостерігати певний спад активності в районі населених пунктів Гродівка та Новогродівка, водночас окупанти постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції Сил оборони:

"Десь вони дійсно вперлися та не мають успіхів, але є ділянки, які все ж прощупали московити на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив".

Як додають в DeepState, Миколаївка, по суті, є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож найближчим часом, імовірно, велике місто відчує спроби тиску та намагань прориватися на південні околиці.

За даними проєкту, війська РФ вперлися в позиції у вигляді взводних опорних пунктів та інших інженерно-фортифікаційних споруд.

"Частина з них підготовлена недостатньо якісно, частина розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійців" , – відзначають у DeepState.

Аналітики DeepState додають, що для подальшого просування, окрім піхоти і техніки, ворог може активізувати артилерію, авіацію, міномети тощо.