Ураган "Милтон" в США: по меньшей мере 11 погибших

По меньшей мере 11 человек погибли в результате урагана "Милтон", повлекшего торнадо по всей Флориде, заявили официальные лица, сообщает Радио Свобода.

Ураган пронесся над штатом поздно вечером в среду, а затем ворвался в Атлантический океан. Ураган повалил деревья, линии электропередач и разрушил крышу бейсбольного стадиона. Около трех миллионов домов и предприятий были обесточены.

По данным местных властей, пять человек погибли в округе Сент-Люси, трое – в округе Волузия, двое – в Санкт-Петербурге и один – в городе Тампа. Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас заявил журналистам, что смерти были вызваны торнадо, вызванные ураганом.

Американские медиа пишут, что в среду Национальная метеорологическая служба выпустила 126 предупреждений о торнадо по всему штату, наибольшее количество предупреждений за один календарный день за всю историю наблюдений, начиная с 1986 года.

В сентябре в США бушевал ураган "Хелен". Он вызвал сильнейшие наводнения в штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина. Более 200 человек в шести штатах погибли.