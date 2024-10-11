Ураган "Мілтон" у США: щонайменше 11 загиблих

Щонайменше 11 людей загинули в результаті урагану "Мілтон", який спричинив торнадо по всій Флориді, заявили офіційні особи, повідомляє Радіо Свобода.

Ураган пронісся над штатом пізно ввечері в середу, а потім увірвався в Атлантичний океан. Буревій повалив дерева, лінії електропередач та зруйнував дах бейсбольного стадіону. Близько трьох мільйонів будинків і підприємств були знеструмлені.

За даними місцевої влади, пʼятеро людей загинули в окрузі Сент-Люсі, троє – в окрузі Волузія, двоє – в Санкт-Петербурзі і один – в місті Тампа. Міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас заявив журналістам, що смерті були спричинені торнадо, викликані ураганом.

Американські медіа пишуть, що у середу Національна метеорологічна служба випустила 126 попереджень про торнадо по всьому штату, що є найбільшою кількістю попереджень за один календарний день за всю історію спостережень, починаючи з 1986 року.

У вересні в США вирував ураган "Хелен". Він викликав сильні повені у штатах Флорида, Джорджія, Північна та Південна Кароліна. Понад 200 людей у шести штатах загинули.