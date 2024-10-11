Почти половина немцев считают, что Украина должна уступить территорию с целью достижения мира с РФ. Таковы данные опроса YouGov, сообщает Европейская правда.

Так, 45% опрошенных считают, что Украина должна уступить территорию. 39% говорят, что она не должна уступить ни одного сантиметра.

В частности, 22% считают, что Украина должна отказаться от украинского полуострова Крым, аннексированного Россией в 2014 году.

Еще 23% даже утверждают, что Киев должен отказаться не только от Крыма, но и от оккупированных Россией территорий после вторжения в феврале 2022 года.

Существуют также разногласия относительно того, следует ли позволить Украине стрелять дальнобойным западным оружием вглубь российской территории. 42% выступают "за", а 43% - "против".

Украинский президент уже давно требует такого разрешения от западных союзников. Канцлер Олаф Шольц настроен скептически. В отличие от США, Великобритании и Франции Германия не поставляла Украине дальнобойное оружие.

По данным СМИ, западные союзники Украины заявили, что фиксируют готовность президента Владимира Зеленского проявить "большую гибкость" по вопросу завершения развязанной РФ войны.

Ранее издание Financial Times опубликовало статью, согласно которой украинские чиновники в общении со своими западными коллегами якобы стали более открытыми по обсуждению потенциального соглашения о прекращении огня.

В Министерстве иностранных дел отрицали предоставленную изданием Financial Times информацию и подчеркнули, что глава МИД Андрей Сибига на закрытых встречах отмечал недопустимость компромиссов относительно территориальной целостности Украины.