Будет ли экономическое бронирование от мобилизации: что говорят в Кабмине

В Украине не отказалась от идеи экономического бронирования от мобилизации. Эту инициативу планируют продолжить в конце этого или начале следующего года, сообщает РБК-Украина.

Несколько собеседников, знакомых с процессом принятия решение по бронированию, подтверждают, что власти не отказались от идеи "экономической брони". Они убеждают, что эта инициатива будет продолжена, возможно, в конце этого - начале следующего года. Все будет зависеть от темпов мобилизации и ситуации на фронте.

Причем одним из вариантов "экономической брони" может быть ее ежемесячное продление при уплате соответствующего уровня налогов (прежде всего речь будет идти о налоге на доходы физических лиц).

"Еще летом было заявлено о концепции "воюй или работай", об этом говорили и президент, и глава правительства. Ничего с тех пор не изменилось, то есть политическое решение есть. Но сейчас в фокусе внимания - мобилизация, поскольку враг давит на фронте. Как вы представляете сейчас сказать мобилизованным, что принято решение о бронировании, где критерием являются зарплаты или уплаченные налоги?", - отметил собеседник.

При этом, по словам источника, инициатива по "экономическому бронированию" может быть реализована как через закон, так и через правительственное постановление. Но пока во власти склоняются к тому, что эту норму все же следует провести через парламентский зал.

Законодательные инициативы есть, они зарегистрированы в парламенте, но еще не было голосования даже в первом чтении. Хотя, безусловно, в неофициальном общении нардепы обсуждают целесообразность принимать закон, который разрешит экономическое бронирование.

"На сегодня я не могу сказать, что есть понимание, что большинство в парламенте проголосует "за". Дискуссии все еще идут, инициативы есть, но дальше регистрации дело пока не пошло", - добавил Федор Вениславский.

Экономическое бронирование от мобилизации в Украине

Так, на прошлой неделе первый замглавы финансового комитета Рады Ярослав Железняк со ссылкой на замминистра экономики Виталия Киндратива сообщил, что в правительстве якобы решились на внедрение экономического бронирования.

Недавно министр финансов Сергей Марченко заявлял, что идея экономического бронирования до сих пор обсуждается из-за своей сложности, ведь этот механизм вызывает непонимание со стороны военных.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев говорил, что экономическое бронирование от мобилизации может быть введено в Украине уже в этом году. Но это очень сложный вопрос, поэтому он так долго обсуждается.

Добавим, что еще в августе в Раде рассматривались сразу три варианта экономического бронирования от мобилизации. А именно: оплату специального сбора за бронирование работников; бронирование из заработной платы; смешанную модель бронирования.