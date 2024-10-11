Число жертв обстрела Одессы 9 октября снова возросло

Выросло количество жертв в результате российской атаки по портовой инфраструктуре в Одесской области. Утром в больнице скончался мужчина 48 лет. Всего за два дня россияне убили в Одесской области 13 человек. Об этом заявил глава ОВА Олег Кипер, сообщает Левый берег.

"За два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых – молодежь. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших и желаю скорейшего выздоровления всем раненым" , – сказал он.

Напомним, 9 октября российская армия ударила по портовой инфраструктуре и гражданскому судну в Одесской области. Сразу было известно о пяти жертвах и девяти раненых. Впоследствии в больнице скончались три человека, поэтому по состоянию на вчера количество погибших возросло до восьми. 11 октября в области объявлен траурным днем.