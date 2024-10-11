Кількість жертв обстрілу Одеси 9 жовтня знову зросла

Зросла кількість жертв унаслідок російської атаки по портовій інфраструктурі в Одеській області. Вранці у лікарні помер чоловік 48 років. Загалом за два дні росіяни вбили в Одеській області 13 людей. Про це заявив голова ОВА Олег Кіпер, повідомляє Лівий берег.

"За два дні російські терористи вбили 13 цивільних людей на Одещині, більшість з яких – молодь. Висловлюю щирі співчуття родинам всіх загиблих та зичу скорішого одужання всім пораненим" , – сказав він.

Нагадаємо, 9 жовтня російська армія вдарила по портовій інфраструктурі та цивільному судну в Одеській області. Одразу було відомо про п'ятьох жертв і дев'ять поранених. Згодом у лікарні померли троє людей, тож станом на вчора кількість загиблих зросла до восьми. 11 жовтня в області оголошено траурним днем.