В "Харьковоблэнерго" украли энергооборудование на более чем 17 млн грн

С начала 2024 года в Харьковской области зафиксировано 47 случаев краж энергетического оборудования, что существенно ударило по энергетической инфраструктуре региона, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Харьковоблэнерго".

В общем, потери предприятия из-за таких преступлений за 2024 год составили 17,5 миллиона гривен.

"Это критически влияет на работу "Харьковоблэнерго", поскольку кражи нарушают работу электросетей, ставя под угрозу поставки электроэнергии к потребителям, включая предприятия и больницы" , - отмечают в сообщении.

В частности, зафиксированы случаи краж:

73 километра проводов на линиях электропередач;

3,7 тонны трансформаторного масла;

опоры и элементы подстанций, включая трансформаторные подстанции ПС-110/6.

Один из самых больших убытков был нанесен именно этой подстанции - стоимость похищенного оборудования оценивается в 8,2 миллиона гривен.

Напомним:

НАБУ и САП задержали двух соорганизаторов преступной схемы по завладению более 12,5 млн грн и покушения на завладение еще 120 млн грн при закупке трансформаторного и измерительного оборудования АО "Харьковоблэнерго".

В НАБУ и САП сообщили детали разоблачения организованной группы, которая завладела средствами АО "Харьковоблэнерго" при закупке энергетического оборудования.