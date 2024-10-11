Маск презентовал роботакси Tesla Cybercab: какие особенности

Спустя несколько лет разных слухов и истоков, генеральный директор Tesla Илон Маск показал новый электромобиль с функцией самоуправляемого вождения, сообщает Mezha Media.

Новинка получила название Cybercab. Это специально сконструированное автономное транспортное средство. Машина получила футуристический дизайн в стиле Cybertruck с открывающейся вверх дверью (по типу ”крыло чайки”) и маленькой кабиной, в которой хватает места только для двух пассажиров. В прототипе нет руля, педалей и розетки. По словам Маска, транспортное средство будет индуктивно заряжаться беспроводным способом.

Маск также утверждает, что автономные автомобили будут в 10-20 раз безопаснее транспортных средств, управляемых человеком. Проезд на них может стоить всего $0,20 за милю (примерно 1.6 км) по сравнению с $1 за милю для городских автобусов. К сожалению, других подробностей о Cybercab пока нет.

NEWS: Tesla имеет только реализованный новый 4K изображения из его Cybercab.



Это thread of them all ???? pic.twitter.com/oqfsYetJ8m — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) October 11, 2024

Tesla планирует запустить полностью автономное вождение в Техасе и Калифорнии в следующем году, а производство Cybercab – в 2026 или 2027 году. Цена авто будет составлять менее $30 000.