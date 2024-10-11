Иран угрожает атаковать союзников США в случае помощи Израилю – WSJ

Тегеран по тайным дипломатическим каналам угрожает нанести удары по богатым нефтью арабским странам Персидского залива и другим американским союзникам на Ближнем Востоке, если их территории или воздушное пространство будут использованы для нападения на Иран, заявили арабские чиновники. Израиль пригрозил Тегерану строгим возмездием после того, как Иран выпустил около 180 баллистических ракет по Израилю в начале этого месяца, сообщает Зеркало недели.

Некоторые израильские чиновники и комментаторы настаивают на нанесении ударов по ядерным объектам или нефтяной инфраструктуре Тегерана. Иран предупредил, что в таком случае он ответит разрушительными ударами по гражданской инфраструктуре Израиля и отомстит любому арабскому государству, способствовавшему этой атаке, заявили официальные лица газете The Wall Street Journal.

Арабские чиновники сообщили, что среди стран, которым угрожал Иран, находятся Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар, где дислоцируются американские войска. Эти государства заявили администрации Байдена, что они не хотят, чтобы их военная инфраструктура или воздушное пространство использовались США или Израилем для любых наступательных операций против Ирана.

Хотя иранские угрозы являются неопределенными, они вызвали беспокойство в богатых энергоносителями странах Персидского залива, что их нефтяные объекты, которые долгое время считались защищенными американским "зонтиком безопасности", могут быть поражены, заявили арабские чиновники. Они добавили, что американские военные объекты и силы в регионе также могут оказаться под угрозой.

Ранее старший советник верховного лидера Ирана предупредил, что Тегеран может изменить свою ядерную доктрину, если Израиль нанесет удар по атомным объектам Исламской Республики. Соответствующее предложение также высказали законодатели.