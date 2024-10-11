В МИД опровергли публикации в западных медиа о готовности к территориальным уступкам

Министерство иностранных дел Украины в своем комментарии опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности, сообщает Левый берег.

"Подобные утверждения только воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что единственным реалистичным путем восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, основанная на уважении Устава ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

МИД сообщает, что после успешного Первого Глобального Саммита мира в Швейцарии, объединившего более сотни участников вокруг уважения к международному праву, продолжается процесс подготовки ко Второму Саммиту мира. Уже состоялись тематические встречи по пунктам Формулы мира по энергетической и продовольственной безопасности, а также восстановление справедливости. Вскоре планируются мероприятия по другим пунктам этой инициативы.

Все конструктивные мирные усилия направлены именно на эффективную имплементацию Формулы мира. В то же время, как отмечает ведомство, План победы, представленный президентом Владимиром Зеленским партнерам Украины, не является заменой Формулы, а практическим инструментом для ее внедрения.

Отмечается, что принцип "Ни договоренностей об Украине без Украины" и императив уважения к международному праву и Уставу ООН остаются обязательными и неизменными для всех. Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают.

"Ни одна другая страна в мире не стремится к миру так, как Украина. В то же время наша цель – не фиктивный, а всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, который будет обеспечивать безопасность для нашего народа, обеспечит ответственность за российские преступления и исключит возможность повторения агрессии. Убеждены, что такая цель отвечает интересам всех миролюбивых стран и их народов", – говорится в сообщении.

МИД отмечает, что Украина и украинский народ уже неоднократно доказывали собственным героизмом ошибочность скептических заголовков иностранных СМИ.

Достаточно напомнить, что накануне незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения России в феврале 2022 года скептики и притворные реалисты предсказывали Украине гибель за считанные дни.

Украина выстояла, украинский народ сопротивляется полномасштабной агрессии уже почти тысячу дней, а Силы обороны вернули под контроль Украины более половины временно оккупированных Российской Федерацией с 24 февраля 2022 года территорий.

"Это урок для всех: нужны смелость и решительность во внедрении Формулы мира, а не суррогатные, слабые и наивные решения под фиговым листом "реализма", которые лишь дадут агрессору возможность подготовить новое нападение на наше государство и остальной свободный мир" , - говорится в комментарии МИД.

Дипломатическое ведомство призывает все государства и международные организации, всех лидеров, политиков и общественных деятелей, уважающих Устав ООН, международное право и ценность человеческой жизни, объединить усилия по восстановлению реального устойчивого и справедливого мира, а не подпитке иллюзий и аппетитов агрессора.