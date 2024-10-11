ОТГ "Луганск": Россияне продвинулись в Торецке и закрепились на двух улицах

Российские войска продвинулись в Торецке Донецкой области. В частности, оккупанты закрепились на двух улицах, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой.

"Ситуация остается сложной. Наиболее сложная ситуация возле Торецка и Нью-Йорка. К сожалению, враг там (в Торецке, - ред) продвинулся несколько и закрепился на двух соседних улицах, к улице Центральной", - рассказала она.

Кроме того, по словам спикера, враг не оставляет попыток пробить оборону ВСУ в районе Часового Яра.

"Несмотря на то, что там уменьшилось количество штурмов, однако враг заводит новое пополнение на передовые позиции. И мы думаем, что это все-таки "затишье перед бурей", и они усилят штурмовые действия на этом направлении", - отметила Бобовникова.

Ситуация в районе Торецка

Российским войскам удалось войти в часть Торецка Донецкой области, в городской застройке идут уличные бои. Ситуация динамична, оккупанты пытаются продвигаться, а украинские воины делают все, чтобы не дать врагу воплотить задуманное.

В частности, российские войска продолжают продвижение по улице Центральной в Торецке, где идут ожесточенные бои.

По последним данным, около 40-50% территории города Торецк остается под контролем ВСУ.