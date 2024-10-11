Погибшую журналистку Рощину содержали в СИЗО, где применяют пытки – правозащитники

Россия удерживала украинскую журналистку Викторию Рощину в следственном изоляторе №2 Таганрога Ростовской области РФ и исправительной колонии №77 в оккупированном Бердянске Запорожской области, где к пленным применяют пытки. Об этом идет речь в сообщении Медийной инициативы по правам человека, сообщает Радио Свобода.

"Оба места с первых месяцев полномасштабного вторжения россияне используют для содержания как украинских военных, так и гражданских, в частности, женщин. Таганрог (Бердянск на самом деле также – там пытали электрическим током) известен как одно из самых украинцев жестоких мест содержания на территории РФ. Его называют адом на земле.

В частности, в Таганроге держат азовцев из "Азовстали". Уволенные рассказывают о страшных пытках. Там все, из кого хотят совершить преступников, признаются в преступлениях – оговаривают себя. Потом их переводят в Ростов и судят" , - написала исполнительный директор Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украине Петр Яценко 10 октября сообщил, что украинская журналистка Виктория Рощина, пропавшая без вести во время поездки на оккупированные территории и удерживаемая на территории России, скончалась в российском плену.

Россияне впервые задержали Рощину в Бердянске в марте 2022 года, когда она писала репортажи для СМИ о жизни на временно захваченных территориях. Тогда журналистку отпустили, заставив записать видеообращение, что претензий к российским военным у нее нет. Рощина вернулась на подконтрольную Украине территорию, но в июле 2023 года снова уехала на оккупированные Москвой территории.

Виктория Рощина перестала выходить на связь с родными 3 августа 2023 года. По словам ее отца, 27 июля Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня. Тогда Владимир Рощин рассказал, что украинская служба безопасности подтвердила семье, что Викторию взяли в плен российские силы.

Виктория Рощина была автором серии репортажей для Радио Свобода, сотрудничала в 2022 году с Радио Свобода как фрилансер. Она также сотрудничала с "Украинской правдой", hromadske, "Украинским радио", "UA:Первый" и "Цензор.нет".

Ранее международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) сообщали, что более 100 украинских и иностранных журналистов, аккредитованных в Украине, пострадали с начала полномасштабного вторжения России.

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