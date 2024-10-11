Житель Бахмута получил пожизненное за помощь россиянам захватить город

Пожизненный срок заключения с конфискацией имущества получил предатель, который передавал россиянам информацию о местах дислокации украинских войск и сосредоточения военной техники во время боев за Бахмут, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины.

"По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор гражданину за государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Он приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества".

По данным следствия, злоумышленником оказался 39-летний житель Бахмута, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских "постов" и видео в Телеграмм-каналах. Там его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

В мае 2022 года мужчина неоднократно передавал оккупантами информацию о местах дислокации личного состава Вооруженных Сил Украины и сосредоточения военной техники на территории населенного пункта.

Кроме этого, предатель посылал агенту ФСБ данные о месте нахождения объектов гражданской инфраструктуры, коммунальной сферы и промышленного сектора.

За свою преданность оккупантам мужчина ожидал в будущем получить от них псевдодолжность "мэра города Славянск" о чем говорится в одном из видео на его телефоне.

Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.