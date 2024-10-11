Дубинского и еще четырех сообщников будут судить за госизмену

Народного депутата Украины и еще четырех человек будут судить за государственную измену. Им инкриминировано создание и участие в ней, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным источников, речь идет об Александре Дубинском, Андрее Деркаче и экспрокуроре Константине Кулике.

По данным ГБР, в суд был передан обвинительный акт в отношении действующего и бывшего народных депутатов, экспрокурора, а также заместителя начальника главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ и его помощника.

Следователи ГБР и СБУ разоблачили преступную организацию еще в ноябре 2023 года. Было установлено, что по указанию российских спецслужб они организовали мероприятия по дискредитации имиджа Украины на международной арене для ухудшения дипломатических отношений с США и усложнения вступления Украины в ЕС и НАТО.

В ходе расследования подозрение в госизмене и участии в преступной организации получил действующий нардеп, который находится под стражей. Его парламентскому коллеге также было доложено о подозрении.

"В частности они организовывали различные медиамероприятия, где распространяли фейки об украинских властях и ее западных партнерах", - говорится в сообщении.

Дела Дубинского

Ранее сообщалось, что скандальный нардеп Александр Дубинский является фигурантом нескольких уголовных дел. Ему уже было доложено о подозрении в служебном подлоге. По мнению Дубинского, выехал за пределы Украины под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранный медучреждение.

Тогда в рамках этого дела у нардепа проводились обыски.

Также Дубинский является фигурантом по делу об организации незаконных выездов через границу Украины. Нардеп был объявлен подозрение за схему с выездом "уклончан" и тоже проводили обыски у нардепа.

Впоследствии Дубинский получил подозрение еще и в государственной измене. По данным следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ).

В настоящее время Дубинский находится в СИЗО.