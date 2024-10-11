Всемирный банк создаст финансовый трастовый фонд для поддержки Украины

Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового трастового фонда для Украины. Размер помощи будет составлять по меньшей мере 10 млрд долларов.﻿ Со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Еще одной крайне важной новостью на этой неделе стало то, что Совет директоров Всемирного банка утвердил создание специального финансового трастфонда для Украины" , - сказал Шмыгаль.

По его словам, размер этого фонда будет составлять по меньшей мере 10 млрд долларов.

"Главными донорами станут США и еще несколько стран, а в будущем размер фонда может быть увеличен, когда к нему присоединятся другие доноры" , - добавил премьер.

Он отметил, что средства фонда, в первую очередь, будут направлены на поддержку бюджета Украины - заработные платы и социальные расходы, а также на критические нужды восстановления.

Напомним, в феврале этого года сообщалось, что Министерство экономики Украины и Всемирный банк работают над привлечением 500 млн долларов. Они будут направлены на финансирование проектов поддержки украинского бизнеса.

В начале декабря 2023 года Всемирный банк сообщил, что Украина получит 1,2 млрд долларов финансовой поддержки. Средства выделят под гарантии правительства Японии и направят в поддержку 29 программ социальной помощи наиболее уязвимым категориям населения.

В том же месяце Всемирный банк выделил Украине дополнительные 1,34 млрд долларов. Их направили на выплаты пенсий, зарплат и других приоритетных направлений.