Вступил в силу приказ Минобороны о применении ТЦК техсредств видеофиксации

Министерство обороны утвердило Инструкцию по применению территориальными центрами комплектования и социальной поддержки технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и видеофиксации, сообщает ЮрЛига.

Соответствующий приказ от 6 августа 2024 года № 532 вступил в силу со дня официального опубликования (11 октября).

Утвержденная Инструкция регулирует механизм применения уполномоченными представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (дальше - ТЦК и СП) технических приборов и технических средств, имеющих функции автоматической фото- и видеофиксации, доступ к видеозаписям должностных лиц, осуществленных с помощью таких приборов и средств, порядок хранения, выдачу и прием технических приборов и технических средств, а также хранения, удаления и использования информации, полученной с этих приборов.

Установлено, что уполномоченные представители ТЦК и СП, осуществляющие меры оповещения граждан, проверку военно-учетных документов в период проведения мобилизации и/или действия правового режима военного положения, назначаются приказом руководителя ТЦК и СП.

Применение уполномоченными представителями технических приборов и технических средств, имеющих функции автоматической фото- и видеофиксации, осуществляется с целью:

1) предупреждения, выявления или фиксирования нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета;

2) фиксации действий уполномоченных представителей.

Уполномоченным представителям запрещается разглашать персональные данные лиц, которые получены во время фото- и видеофиксации, кроме случаев, предусмотренных законом.

Приказом руководителя ТЦК и СП назначается ответственное лицо из числа должностных лиц ТЦК и СП, обеспечивающее:

1) хранение, выдачу и прием портативных видеорегистраторов;

2) хранение, выдачу и прием карт памяти;

3) невозможность изменения системной даты и времени;

4) учет, хранение и выдачу информации, полученной из портативных видеорегистраторов;

5) надлежащее ведение соответствующей документации.

Во время осуществления фото- и видеофиксации процесса предъявления и проверки уполномоченными представителями военно-учетных документов портативный видеорегистратор закрепляется на его форменной одежде на груди или иным способом, обеспечивающим видеосьемку. В случаях, связанных с необходимостью качественной фиксации событий, уполномоченные представители могут держать портативный видеорегистратор в руках. Разрешается закрепление портативного видеорегистратора на экипировке (шлеме) или оружии, если их конструкцией предусмотрены соответствующие крепления.

Включают портативный видеорегистратор уполномоченные представители с момента начала выполнения ими служебных обязанностей по осуществлению мер оповещения граждан, проверке их военно-учетных документов, а видеозапись ведется непрерывно до завершения выполнения мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на видеорегистратор военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личного частного положения (посещение уборной, перерыва для принятия еды и т. п.). В процессе включения портативного видеорегистратора уполномоченный представитель убеждается в точности установленных на устройстве даты и времени.

Уполномоченный представитель, применяющий портативный видеорегистратор, информирует лиц, в отношении которых проводится фото- и видеофиксация.

После прибытия к месту постоянной дислокации портативный видеорегистратор и карта памяти передаются ответственному лицу.

Во время выполнения своих полномочий уполномоченному представителю запрещается:

1) удаление видеозаписей из портативного видеорегистратора и изменение их системной даты и времени;

2) принудительное выключение портативного видеорегистратора, в том числе по требованию сторонних лиц;

3) препятствование осуществлению фото- и видеофиксации;

4) использование портативного видеорегистратора в случаях, не связанных с осуществлением им полномочий;

5) копирование, передача информации из портативного видеорегистратора, карты памяти сторонним лицам.

По фактам потери или повреждения портативного видеорегистратора или карты памяти назначается и проводится служебное расследование в установленном законодательством порядке.

Выгрузка видеозаписей из карт памяти портативных видеорегистраторов на сервер хранения видеозаписей осуществляется путем присоединения карты памяти к специальному оборудованию в автоматическом режиме с помощью специального программного обеспечения или другим способом, определенным производителем этого сервера. Сервер хранения видеозаписей должен размещаться в пределах контролируемой зоны и не иметь соединений с любыми глобальными сетями.

Срок хранения на сервере фото- и видеозаписей из портативных видеорегистраторов составляет 30 дней с даты загрузки соответствующей информации.

Срок хранения видеозаписей по решению руководителя ТЦК и СП может быть увеличен в случае:

1) использования их в рамках расследования уголовного производства и/или в производствах по делам об административных правонарушениях как источников доказательств;

2) в ходе рассмотрения жалоб на действия или бездействие уполномоченных представителей во время осуществления их полномочий;

3) во время предоставления информации на адвокатский запрос или запрос правоохранительного органа;

4) фиксации чрезвычайных происшествий при участии личного состава ТЦК и СП;

5) других событий, если они могут быть использованы в процессе служебной деятельности ТЦК и СП, во время проведения служебных расследований.

Разрешение должностным лицам на онлайн-просмотр, копирование и выдачу фото- и видеозаписей предоставляется исключительно по решению руководителя ТЦК и СП.

Копирование и выдача видеозаписи проводятся ответственным лицом на основании соответствующего письменного поручения руководителя ТЦК и СП или лица, исполняющего его обязанности.

Фото- и видеозаписи или копии с них могут быть предоставлены по мотивированным запросам органов государственной власти, органов досудебного расследования, прокуратуры, следственного судьи и суда, полиции и других лиц в порядке, предусмотренном законом.