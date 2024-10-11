Рютте призвал страны НАТО игнорировать ядерные угрозы Путина

Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны-члены Альянса не реагировать на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина. В интервью Sky News он отметил, что НАТО может ответить "на любые угрозы", сообщает Лига.net.

"НАТО сильное. Мы можем противостоять любому противнику. У нас есть все необходимое для того, чтобы гарантировать безопасность и защищенность НАТО, и то, что мы можем дать отпор любой угрозе. И нас никогда не запугает кто-либо вне НАТО, кто будет пытаться нам угрожать. Так что, это бесполезно, лучше бы он [Путин] это прекратил" , – заявил Рютте.

Отвечая на вопрос, должны ли союзники НАТО реагировать на российские угрозы ядерным оружием, генсек НАТО заявил: "Нет, не должны, и они не реагируют".

Он подчеркнул, что очень важно продолжать поставлять Украине оружие, проводить обучение и оказывать финансовую помощь, чтобы у президента Владимира Зеленского была максимально сильная позиция в предстоящих переговорах.

На вопрос, не ослабляет ли Украину то, что такие союзники, как Великобритания и США, до сих пор не позволили Киеву использовать дальнобойное вооружение против российских целей, включая крылатые ракеты Storm Shadow, руководитель НАТО ответил: "Я не уверен, что это так".