Британия внесла в список санкций двоих российских олигархов
Британия добавила в подсанкционный список двух российских олигархов. Им заморозили активы и применили санкции в отношении трастовых услуг. Со ссылкой на заявление правительства Великобритании, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
Сегодня, 11 октября, правительство Великобритании внесло два изменения в список лиц, подпадающих под режим санкций против России. В частности, в список были внесены:
- Андрей Игоревич Мельниченко;
- Григорий Викторович Березкин.
На этих лиц по-прежнему распространяется замораживание активов, санкции по трастовым услугам и запрет на поездки, а также транспортные санкции.
Мельниченко
Основной бенефициар международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании "СУЭК", каждая из которых входит в число крупнейших в мире в своей отрасли.
Член советов директоров в обеих компаниях. За последние 20 лет участвовал в разработке ряда более удачных русских компаний.
С 2022 года, из-за российской агрессии РФ, Мельниченко находится под персональными санкциями ЕС.
Березкин
Олигарх, приближенный к российскому диктатору Владимиру Путину.
Владелец группы компаний "ЕСН". Основные сферы деятельности компаний – нефтяная промышленность и электроэнергетика, медиа и венчурные инвестиции.
Член совета директоров ОАО "РЖД", попечительского совета МГУ им. Ломоносова и Попечительского совета фонда поддержки социального предпринимательства "Навстречу изменениям".
Кроме Британии, уже находится под санкциями Канады, Австралии, Швейцарии и Украины.