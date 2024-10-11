РФ заплатит Брунею за футбольный товарищеский матч сборных

Сборная России по футболу в очередной раз стала объектом насмешек в сети из-за того, что не смогла договориться ни с одной из федераций о проведении товарищеских поединков, а потому планирует за деньги сыграть против Брунея, занимающего 183 место в рейтинговом списке команд мира﻿. Об этом пишет российское футбольное издание "ФНК", сообщает Деловая столица.

Так, в октябре россияне не смогли договориться ни с одной из федераций о проведении товарищеских поединков. Впрочем, на ноябрь они договорились о матче со сборными Сирии (92 место в рейтинге ФИФА) и Брунея (183 место в рейтинге ФИФА).

"Мы получили приглашение от РФС сыграть против сборной России 15 ноября. Устная договоренность о проведении матча уже достигнута. Игра состоится в России, и все расходы на себя возьмет принимающая сторона. Осталось только чтобы РФС согласовал проведение матча с ФИФА" , — цитирует издание сообщения Футбольной ассоциации Брунея.

Ранее национальная команда РФ из-за отсутствия соперников по товарищеским матчам провела открытую тренировку с участием детей из Москвы, Курской и Белгородской областей. После этого сборная России завершила свой короткий сбор в Новогорске, который стартовал 7 октября.

В комментариях россияне высмеяли эту новость и призвали перестать стыдить российскую сборную.