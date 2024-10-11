РФ заплатить Брунею за футбольний товариський матч збірних

Збірна Росії з футболу вкотре стала об'єктом глузувань у мережі через те, що не змогла домовитися з жодною з федерацій про проведення товариських поєдинків, а тому планує за гроші зіграти проти Брунея, який займає 183 місце у рейтинговому списку команд світу﻿. Про це пише російське футбольне видання "ФНК", повідомляє Ділова столиця.

Так, у жовтні росіяни не змогли домовитися з жодною з федерацій про проведення товариських поєдинків. Втім, на листопад вони домовилися про матч зі збірними Сирії (92-е місце у рейтингу ФІФА) та Брунея (183-е місце у рейтингу ФІФА).

"Ми отримали запрошення від РФС зіграти проти збірної Росії 15 листопада. Усна домовленість про проведення матчу вже досягнута. Гра відбудеться в Росії, і всі витрати на себе візьме сторона, що приймає. Залишилося тільки щоб РФС погодив проведення матчу з ФІФА" , — цитує видання повідомлення Футбольної асоціації Брунея.

Раніше національна команда РФ через відсутність суперників по товариських матчах провела відкрите тренування за участю дітей із Москви, Курської та Бєлгородської областей. Після цього збірна Росії завершила свій короткий збір у Новогірську, який стартував 7 жовтня

В коментарях росіяни висміяли цю новину і закликали перестати соромити російську збірну.