В Киеве после концерта "Океана Эльзы" ТЦК проверяли мужчин, есть задержанные полицией

Возле Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция.﻿﻿ С места происшествия, сообщает Украинская правда.

Возле концертной площадки Дворец спорта, где 11 октября состоялся концерт группы "Океан Эльзы", правоохранители задержали нескольких мужчин.

Відео затримання чоловіків у Києві після концерту "Океану Ельзи" pic.twitter.com/KaM0z4rCto — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024

Так, после концерта сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин. Некоторых – задержали полицейские.

"Украинская правда" обратилась к правоохранителям, чтобы выяснить причины их задержания.

Біля Палацу спорту, де відбувся концерт «Океану Ельзи», співробітники ТЦК перевіряли документи у чоловіків. Декого затримала поліція pic.twitter.com/i8xYjxn1jb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024

Также, по данным УП, на месте происшествия были сотрудники СБУ.

Дворец спорта рассчитан на более 7,5 тысяч зрителей. В Киеве с 11 по 16 октября во Дворце спорта запланировано 5 концертов группы "Океан Эльзы".