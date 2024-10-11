В Киеве после концерта "Океана Эльзы" ТЦК проверяли мужчин, есть задержанные полицией
Возле Дворца спорта после концерта "Океана Эльзы" посетителей ждали работники ТЦК и полицейские. У мужчин проверяли документы, некоторых задержала полиция. С места происшествия, сообщает Украинская правда.
Возле концертной площадки Дворец спорта, где 11 октября состоялся концерт группы "Океан Эльзы", правоохранители задержали нескольких мужчин.
Так, после концерта сотрудники ТЦК с полицией ждали посетителей и проверяли документы у мужчин. Некоторых – задержали полицейские.
"Украинская правда" обратилась к правоохранителям, чтобы выяснить причины их задержания.
Также, по данным УП, на месте происшествия были сотрудники СБУ.
Дворец спорта рассчитан на более 7,5 тысяч зрителей. В Киеве с 11 по 16 октября во Дворце спорта запланировано 5 концертов группы "Океан Эльзы".