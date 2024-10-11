У Києві після концерту "Океану Ельзи" ТЦК перевіряли чоловіків, є затримані поліцією
Біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи" на відвідувачів чекали працівники ТЦК і поліцейські. У чоловіків перевіряли документи, декого затримала поліція. З місця події, повідомляє Українська правда.
Біля концертного майданчику Палац спорту, де 11 жовтня відбувся концерт гурту "Океан Ельзи", правоохоронці затримали кількох чоловіків.
Так, після концерту співробітники ТЦК з поліцією чекали на відвідувачів і перевіряли документи у чоловіків. Деяких – затримали поліцейські.
"Українська правда" звернулася до правоохоронців, щоб з'ясувати причини їх затримання.
Також, за даними УП, на місці події були співробітники СБУ.
Палац спорту розрахований на понад 7,5 тисяч глядачів. У Києві з 11 до 16 жовтня у Палаці спорту заплановано 5 концертів гурту "Океан Ельзи".