У Києві після концерту "Океану Ельзи" ТЦК перевіряли чоловіків, є затримані поліцією

Біля Палацу спорту після концерту "Океану Ельзи" на відвідувачів чекали працівники ТЦК і поліцейські. У чоловіків перевіряли документи, декого затримала поліція.﻿﻿ З місця події, повідомляє Українська правда.

Біля концертного майданчику Палац спорту, де 11 жовтня відбувся концерт гурту "Океан Ельзи", правоохоронці затримали кількох чоловіків.

Відео затримання чоловіків у Києві після концерту "Океану Ельзи" pic.twitter.com/KaM0z4rCto — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024

Так, після концерту співробітники ТЦК з поліцією чекали на відвідувачів і перевіряли документи у чоловіків. Деяких – затримали поліцейські.

"Українська правда" звернулася до правоохоронців, щоб з'ясувати причини їх затримання.

Біля Палацу спорту, де відбувся концерт «Океану Ельзи», співробітники ТЦК перевіряли документи у чоловіків. Декого затримала поліція pic.twitter.com/i8xYjxn1jb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 11, 2024

Також, за даними УП, на місці події були співробітники СБУ.

Палац спорту розрахований на понад 7,5 тисяч глядачів. У Києві з 11 до 16 жовтня у Палаці спорту заплановано 5 концертів гурту "Океан Ельзи".