ISW проанализировал последние атаки ВСУ по складам боеприпасов РФ

Институт изучения войны проанализировал последние атаки Сил обороны Украины по складам боеприпасов и военным аэродромам на территории России и отметил, что повторные удары могут заставить РФ принять решение о реорганизации и рассредоточении своих систем поддержки и логистики в тыловых районах, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ISW.

Аналитики проекта вспомнили удар ВСУ по российскому складу беспилотников "Шахед" вблизи поселка Октябрьский Краснодарского края РФ, где хранили около 400 БпЛА, 9 октября и удар по складу боеприпасов на авиабазе "Ханская" в Республике Адыгея 10 октября. Источники "Украинской правды" сообщали, что на этой базе на момент удара находилось 57 российских учебно-боевых самолетов и вертолетов, однако пока неизвестно, поразили ли украинские силы какие-то их них.

ISW отмечает, что российские войска полагаются на беспилотники "Шахед" для нанесения ударов как по прифронтовым, так и по тыловым украинским населенным пунктам, а также расходуют примерно 10 000 артиллерийских снарядов в день по передовым украинским позициям.

Аналитики также вспомнили сентябрьские удары ВСУ по российским складам боеприпасов "Октябрьский" и "Торопец" в Тверской области и "Тихорецк" в Краснодарском крае и об ударе по российской базе хранения ракет и боеприпасов в Карачеве Брянской области 9 октября, который привел к уничтожению "десятков зданий для хранения боеприпасов, железнодорожных вагонов и, вероятно, значительного количества боеприпасов, ракет и беспилотников".

"Хотя последствия одного удара вряд ли существенно повлияют на военные усилия России, повторные удары по складам боеприпасов на территории РФ могут заставить российское военное командование принять решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в тыловых районах России".

Аналитики Института изучения войны также подчеркивают, что своевременное снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния может позволить украинским силам более эффективно использовать такие российские уязвимости до того, как Россия предпримет контрмеры.