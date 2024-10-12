Bloomberg: Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ

Индия нарастила поставки в Российскую Федерацию ограниченных критически важных технологий, запрещенных западными санкциями. Объемы индийского экспорта стали для Москвы вторыми по величине после китайского, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщае Bloomberg.

Официальные чиновники США и стран Европы на этом фоне отмечают сложность попыток подавить подсанкционный экспорт, который питает военную машину российского диктатора Владимира Путина для продолжения агрессии против Украины.

Отмечается, что индийский экспорт таких товаров, как микрочипы, схемы и станки, превысил 60 миллионов долларов в апреле и мае - то есть примерно вдвое по сравнению с предыдущими месяцами этого года.

При этом оценивается, что в июле он подскочил до 95 млн. долларов, рассказали Bloomberg чиновники на условиях анонимности.

По объемам поставок подсанкционных товаров для РФ Индию опережает только Китай.

Западные чиновники говорят, что согласно последним данным, почти 5-я часть запрещенных технологий попадают в российский военно-промышленный комплекс через Индию.

Как Россия обходит санкции на товары двойного назначения

Из-за санкций экспорт большинства предметов двойного использования непосредственно в Россию запрещен, поэтому страна-агрессор покупает их у третьих государствах, а иногда и у разных дочерних компаний западных фирм или через сеть посредников.

В публикации указывается, что Турция и Объединенные Арабские Эмираты были двумя крупными перевалочными пунктами, однако появились новые хабы. Среди них, по словам собеседников Bloomberg, Индия, Малайзия и Таиланд.

Индию пытаются заставить прекратить запрещенный экспорт в РФ

Также западное СМИ пишет, что роль Индии в поставках таких товаров представляет дополнительную проблему, поскольку США и ЕС хотят развивать партнерские отношения с правительством премьер-министра Нарендры Моди, которое до сих пор поддерживает связи с Путиным.

Кроме того, Индия также стала главным покупателем российской нефти, несмотря на усилия стран-союзников условного Запада по ограничению продаж.

"По словам официальных лиц, ключевым фактором изменения является огромный запас рупий, который Россия накопила от продаж нефти" , - говорится в материале Bloomberg.

Сейчас из-за роли Индии как перевалочного пункта на этой стране сосредоточено внимание санкционных агентств ЕС и США, представители которых посещали Индию несколько раз, пытаясь заставить власть остановить поставки, а несколько индийских фирм попали под санкции Запада.

Кроме того, в июле заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в своем письме высокопоставленным должностным лицам Конфедерации индийской промышленности предупреждал о рисках санкций, с которыми сталкиваются индийские компании и банки из-за ведения дел с военно-промышленной базой РФ.

Ранее сообщалось, что РФ тайно закупает товары двойного назначения в Индии после ограничений со стороны Китая.