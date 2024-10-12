В Генштабе обновили данные о потерях противника за минувшие сутки

По состоянию на утро 12 октября на фронте российские захватчики потеряли 667630 единиц личного состава убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составляют: