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В Генштабе обновили данные о потерях противника за минувшие сутки

В Генштабе обновили данные о потерях противника за минувшие сутки
Фото: Facebook

По состоянию на утро 12 октября на фронте российские захватчики потеряли 667630 единиц личного состава убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 667 630 (+1 290) лиц ликвидировано;
  • танков – 8 962 (+9);
  • боевых бронированных машин – 17 827 (+27);
  • артиллерийских систем – 19 381 (+59);
  • РСЗО ‒ 1 230 (+1);
  • средства ПВО – 976;
  • вертолетов ‒ 329;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 947 (+110)
  • крылатые ракеты – 2 619;
  • корабли/катера – 28;
  • подводные лодки – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26 513 (+115);
  • специальная техника – 3 434 (+38).

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