В Генштабе обновили данные о потерях противника за минувшие сутки
По состоянию на утро 12 октября на фронте российские захватчики потеряли 667630 единиц личного состава убитыми и ранеными, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – 667 630 (+1 290) лиц ликвидировано;
- танков – 8 962 (+9);
- боевых бронированных машин – 17 827 (+27);
- артиллерийских систем – 19 381 (+59);
- РСЗО ‒ 1 230 (+1);
- средства ПВО – 976;
- вертолетов ‒ 329;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16 947 (+110)
- крылатые ракеты – 2 619;
- корабли/катера – 28;
- подводные лодки – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 26 513 (+115);
- специальная техника – 3 434 (+38).