У Генштабі оновили дані про втрати противника за минулу добу
Станом на ранок 12 жовтня на фронті російські загарбники втратили 667 630 одиниць особового складу вбитими та пораненими, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 667 630 (+1 290) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 8 962 (+9);
- бойових броньованих машин ‒ 17 827 (+27);
- артилерійських систем ‒ 19 381 (+59);
- РСЗВ ‒ 1 230 (+1);
- засоби ППО ‒ 976;
- гелікоптерів ‒ 329;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 16 947 (+110)
- крилаті ракети ‒ 2 619;
- кораблі / катери ‒ 28;
- підводні човни ‒ 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 26 513 (+115);
- спеціальна техніка ‒ 3 434 (+38).