У Генштабі оновили дані про втрати противника за минулу добу

Станом на ранок 12 жовтня на фронті російські загарбники втратили 667 630 одиниць особового складу вбитими та пораненими, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно становлять: