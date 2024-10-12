Оккупанты за сутки убили и ранили 11 гражданских в Донецкой области

За сутки 11 октября россияне убили и ранили 11 гражданских в Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Донецкая ОВА.

Известно, что за 11 октября россияне убили 3 жителей Донецкой области: двух в Богоявленке и одного в Иванополье.

Еще 8 человек в области за сутки получили ранения.

В частности, по двое раненых в Часовом Яру и Ясной Поляне, по одному - в Константиновке, Мирнограде, Большой Новоселке и в Плещеевке.