Генштаб: На фронте произошло более полутора сотен попыток прорыва обороны

Начались 962 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщает Деловая столица.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, постоянно атакует наши позиции, информируют в Генштабе ВСУ.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в том числе сбросил 110 КАБ. Кроме этого, произвел более 5 000 обстрелов, из них 155 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения более 1 530 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Реки, Яструбино, Осоевка, Бессалевка, Бондаревщина, Рыбцы, Кисла Дубина, Степное, Обода, Юрьево, Ровно, Олешня, Екатериновка, Черкасская Лозовая, Искрисковщина, Волфино, Купьян, Новоегоровка, Ясногоровка, Северск, Закотное, Дилиевка, Краматорск, Валентиновка, Екатериновка, Александро-Калиново, Яблоновка, Калиново, Антоновка, Ясная Поляна, Золотая Нива, Макаровка, Богоявленка, Белогорье, Малая Токмачко, Орехово.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два вражеских пункта управления, 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, артиллерийскую систему на огневой позиции, станцию РЭБ и одно средство противовоздушной обороны противника.

На Харьковском направлении враг однажды безуспешно пытался штурмовать вблизи населенного пункта Тихе.

Противник активизировался на Купянском направлении, за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Кучеривки, Синьковки, Кругляковки, Новоосинового, Вишневого и Песчаного.

На лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новомихайловки, Тернов, Заречного, Макеевки, Новосадового, Невского, Белогоровки и Екатериновки.

На Северском направлении враг наступательных действий не производил.

На Краматорском направлении кафиры безуспешно атаковали восемь раз в районах Калиновки, Часового Яра, Ивановского и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Нелиповки, Торецкая и Щербиновки. Большинство из них наши защитники отбивали в Торецком районе.

На Покровском направлении украинские воины остановили 20 штурмовых и наступательных действий агрессора в направлении населенных пунктов Крутой Яр, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидова и Лисовки.

Наибольшее количество атак было отбито Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное. Кроме этого, враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Звездного, Курахового, Желаемого Второго, Цукуриного, Кураховки, Антоновки.

На Времивском направлении враг усилил давление и 15 штурмов наших позиций в районах населенных пунктов Богоявленка, Золотая Нива, Ровнополь, Новоукраинское, Новодаровка, Левадное и Ольговское. Противник активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские захватчики штурмовых действий не проводили.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает избивать по своим селам и городам. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 18 авиударов 23 КАБами по собственной территории.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1290 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 27 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, одну РСЗО, 110 БПЛА оперативно-тактического уровня, 115 автомобилей и 38 единиц специальной техники.