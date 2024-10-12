В оккупированном Бердянске ночью раздавались взрывы: что известно

В ночь на 12 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области гремели взрывы. У россиян якобы работала ПВО, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Бердянск Сейчас".

"В Бердянске снова была громкая ночь. Оккупанты снова сбивали дроны над городом и в море. Звуки взрывов раздавались с 1:00 до 2:00 ночи" , - говорится в сообщении.

Судя по направлению звука, враг активно использовал ПВО, расположенную на побережье Бердянской косы.

Также местные пишут, что слышали, как над городом около 2:00 громко и быстро пролетали самолеты или ракеты.

Ситуация в Бердянске

Российские войска захватили Бердянск Запорожской области в феврале 2022 года. С того времени оккупанты превратили город в место концентрации живой силы и техники.

При этом Силы обороны постоянно атакуют военные объекты в Бердянске. Кроме того, там часто ликвидируют коллаборантов. Например, 2 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел взрыв. Предварительно, взорвался автомобиль.