Силы обороны поразили нефтебазу оккупантов в Луганской области

Ночью Силами обороны нанесен удар по составу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По данным военных, на этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ.

На территории объекта пожар.

Известно, что задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.

Ранее эта нефтебаза уже потерпела поражение украинским оружием.