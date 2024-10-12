Силы обороны поразили нефтебазу оккупантов в Луганской области
Ночью Силами обороны нанесен удар по составу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По данным военных, на этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ.
На территории объекта пожар.
Известно, что задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки во взаимодействии с другими составляющими сил обороны.
Ранее эта нефтебаза уже потерпела поражение украинским оружием.