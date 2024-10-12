WP: Россия может отправить на фронт тысячи солдат из КНДР до конца года

Несколько тысяч солдат из Северной Кореи проходят подготовку в России. До конца года их могут перебросить на фронт в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Washington Post.

Представитель украинской военной разведки на условиях анонимности рассказал, что северокорейские офицеры уже находятся на территории Украины, которую оккупировала Россия, для наблюдения за российскими войсками и изучения поля боя. Но украинские военные еще не сталкивались с северокорейскими подразделениями, которые участвовали в боях.

Собеседник WP отмечает, что пока неизвестно, где именно на фронте могут развернуть подразделения по военным КНДР. Один из вариантов - в приграничных регионах России, чтобы освободить российские войска для участия в боевых действиях в Украине. Представитель украинской разведки добавил, что это могло бы оказать значительное влияние.

"Это может быть существенная помощь. Особенно, если речь идет об высвобождении резервов на территории самой Российской Федерации" , - отметил представитель разведки.

Некоторые южнокорейские эксперты считают такой сценарий возможным.

Что этому предшествовало

В Минобороны Южной Кореи ранее не исключали, что могут направить своих солдат в Украину для помощи российской армии.

Как сообщили источники, 3 октября под Донецком были ликвидированы более 20 оккупантов, среди которых были офицеры из КНДР.

По данным The Guardian, военные Северной Кореи могут помогать России запускать свои баллистические ракеты KN-23 по Украине. Издание также подтверждает, что на оккупированных территориях Украины погибли северокорейские солдаты.