В Минсоцполитики объяснили, что делать в случае отказа при оформлении субсидии
В некоторых случаях украинцам могут отказать в назначении субсидии на коммунальные услуги. После исправления или дополнения данных заявление можно подать повторно, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
В случае отказа в субсидии есть 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные из официальных источников информации, если обнаружили ошибку в собственных документах. После проверки обновленных документов Пенсионный фонд может назначить субсидию. О новом решении сообщат дополнительно.
Отмечается, что для большинства граждан, получавших жилищную субсидию во время отопительного сезона, ПФУ самостоятельно проводит расчет размера субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября). Дополнительно обращаться не нужно.
Но если получатель хочет внести изменения в информацию о семье или имущественном положении, то необходимо обратиться в органы ПФУ с соответствующими документами.
Куда обратиться за оформлением субсидии?
В настоящее время действует упрощенный механизм обращения за субсидией. Можно подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.
Подать обращение для назначения субсидии можно:
- почтой или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины;
- через портал электронных услуг (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;
- через портал "Дія";
- в центрах предоставления административных услуг;
- через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.
Отопительный сезон в Украине
Напомним, отопительный сезон в областях начинается в разный период. Его начало зависит от погодных условий. Отопление обычно включают, когда температура воздуха в течение не менее трех дней держится на уровне +8 градусов тепла.
Ранее в правительстве заявили, что повышать тарифы на коммунальные услуги для населения не будут.