В Минсоцполитики объяснили, что делать в случае отказа при оформлении субсидии

В некоторых случаях украинцам могут отказать в назначении субсидии на коммунальные услуги. После исправления или дополнения данных заявление можно подать повторно, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В случае отказа в субсидии есть 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные из официальных источников информации, если обнаружили ошибку в собственных документах. После проверки обновленных документов Пенсионный фонд может назначить субсидию. О новом решении сообщат дополнительно.

Отмечается, что для большинства граждан, получавших жилищную субсидию во время отопительного сезона, ПФУ самостоятельно проводит расчет размера субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября). Дополнительно обращаться не нужно.

Но если получатель хочет внести изменения в информацию о семье или имущественном положении, то необходимо обратиться в органы ПФУ с соответствующими документами.

Куда обратиться за оформлением субсидии?

В настоящее время действует упрощенный механизм обращения за субсидией. Можно подать упрощенное обращение, а заявление и декларацию оформит Пенсионный фонд Украины на основании информации, имеющейся в официальных реестрах.

Подать обращение для назначения субсидии можно:

почтой или лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины﻿;

через портал электронных услуг﻿ (выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу") или мобильное приложение ПФУ;

через портал "Дія"﻿;

в центрах предоставления административных услуг;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, отопительный сезон в областях начинается в разный период. Его начало зависит от погодных условий. Отопление обычно включают, когда температура воздуха в течение не менее трех дней держится на уровне +8 градусов тепла.

Ранее в правительстве заявили, что повышать тарифы на коммунальные услуги для населения не будут.