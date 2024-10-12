У Мінсоцполітики пояснили, що робити у разі відмови при оформленні субсидії

У деяких випадках українцям можуть відмовити у призначенні субсидії на комунальні послуги. Після виправлення або доповнення даних заяву можна подати повторно, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

У разі відмови у субсидії є 14 днів, щоб доповнити або виправити дані з офіційних джерел інформації, якщо знайшли помилку у власних документах. Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд може призначити субсидію. Про нове рішення повідомлять додатково.

Зазначається, що для більшості громадян, які отримували житлову субсидію під час опалювального сезону, ПФУ самостійно проводить розрахунок розміру субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня). Додатково звертатися не потрібно.

Але якщо отримувач хоче внести зміни в інформацію про родину чи майновий стан, то необхідно звернутися до органів ПФУ із відповідними документами.

Куди звернутись для оформлення субсидії?

Наразі діє спрощений механізм звернення за субсидією. Можна подати спрощене звернення, а заяву і декларацію оформить Пенсійний фонд України на підставі інформації, яка наявна з офіційних реєстрах.

Подати звернення для призначення субсидії можна:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України﻿;

через портал електронних послуг﻿ (обрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток ПФУ;

через портал "Дія"﻿;

у центрах надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Опалювальний сезон в Україні

Нагадаємо, опалювальний сезон в областях починається у різний період. Його початок залежить від погодних умов. Опалення зазвичай вмикають, коли температура повітря протягом щонайменше трьох днів тримається на рівні +8 градусів тепла.

Раніше в уряді заявили, що підвищувати тарифи на комунальні послуги для населення не будуть.