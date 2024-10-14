За минувшие сутки оккупанты нанесли 177 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, атаковали населенные пункты 84 беспилотниками различной модификации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам Федорова, войска РФ совершили 4 авиационных удара по Темировке.

84 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

Также 7 обстрелов из российских РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку и Малую Токмачку.

Оккупанты нанесли 82 артобстрела по территории Лобково, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

"Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали".