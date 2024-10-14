Вблизи митинга Трампа задержали мужчину с огнестрельным оружием

В субботу, 12 октября, правоохранители задержали мужчину с огнестрельным оружием возле места проведения митинга кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Калифорнии. Об этом говорится в сообщении офиса шерифа округа Риверсайд, передает "Европейская правда", сообщает Европейская правда.

По данным правоохранителей, 49-летнего Вэма Миллера задержали на одном из блокпостов.

Как рассказали в пресс-службе, задержанный был за рулем черного внедорожника и имел при себе дробовик, заряженный пистолет и магазин большой емкости.

Миллера арестовали, однако впоследствии отпустили под залог в $5 тысяч, согласно информационной системе заключенных округа Риверсайд.

Ожидается, что офис шерифа проведет брифинг по этой ситуации.

Секретная служба США заявила, что инцидент не повлиял на безопасность Трампа или участников митинга.

Заметим, субботний инцидент произошел после двух покушений на Трампа за последние три месяца и за менее чем месяц до президентских выборов в США. Трамп пока этот инцидент не комментировал.

В июле, как известно, в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании.

В начале сентября в кампании Дональда Трампа сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде.

После этого сотрудники американской разведки предупредили Трампа о реальных угрозах его жизни, которые поступают из Ирана.

А недавно стало известно, что кампания Трампа в последние недели президентской гонки в США запросила для него военный самолет, расширение ограничений для полетов над его резиденциями и установку пуленепробиваемых стеклянных щитов в местах его выступлений.

Эти запросы были сформированы после того, как американская разведка получила данные, что Иран продолжает активно стремиться к ликвидации кандидата в президенты.