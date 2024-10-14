Генштаб: На фронте 161 столкновение, больше всего – на Кураховском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение между Силами обороны Украины и российскими войсками. Активнее всего оккупанты наступали на Кураховском направлении – произошло 39 атак.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 14 октября.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 53 авиаудара, сбросив 92 УАБ. Кроме этого, произвел более 3700 обстрелов, из них 90 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Сосновка, Мишутино, Глухов, Ободы, Белая Береза, Прудянка, Гоптовка, Малые Проходы, Купянск-Узловой, Новоосиново, Грековка, Гороховатка, Часов Яр, Краматорск, Александрополь, Родинское и Макаровка.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления и еще один важный объект врага.

На Харьковском направлении шли бои вблизи Старицы.

На Купянском направлении произошло 19 боестолкновений возле Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 19 раз неподалеку от Грековки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении шли три боевых столкновения в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты атаковали четыре раза недалеко от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 25 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 39 атак противника возле Желанного Второго, Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимильяновки, Константиновки и Екатериновки.

На Времивском направлении враг дважды наступал вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении оккупанты трижды безуспешно пытались потеснить наши подразделения вблизи Работино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, восемь раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

Вражеская авиация нанесла 21 удар по Курской области, сбросив при этом 31 управляемую авиабомбу.