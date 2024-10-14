Российский теневой флот наращивает мощность, несмотря на санкции Запада

Мощность Москвы по транспортировке нефти на старых незастрахованных судах выросла на 70% с 2023 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial TImes со ссылкой на отчет KSE.

Объем российской нефти, транспортируемой плохо обслуживаемыми и незастрахованными танкерами, вырос с 2,4 млн баррелей в день в июне 2023 года до 4,1 млн в июне 2024 года.

Эта тенденция появилась на фоне того, что США, Канада, Япония и европейские союзники все чаще нацеливались на глобальных страховщиков и судовладельцев, пытаясь подавить способность Москвы получать доходы от войны в Украине.

Они также добавили в санкционный список компании и отдельные суда, связанные с российским теневым флотом.

Многие из этих судов регулярно плавают в загруженных европейских водах, включая Балтийское море, Датские проливы и Гибралтарский пролив, что увеличивает риск экологических катастроф для ЕС и соседних стран.

KSE предлагает создать свободные от тени зоны в европейских водах, чтобы уменьшить эти риски.

В июне 2024 года 70% российской морской нефти было транспортировано теневым флотом, на сбор которого Россия, по оценкам KSE, потратила 10 миллиардов долларов. Это включало 89% общих поставок сырой нефти в Россию, большинство из которых торговались выше предела цены в 60 долл за баррель с середины 2023 года, и 38% российского экспорта нефтепродуктов.

Собрав этот флот, Москва разорвала связи со странами коалиции по ограничению цен, которые давили на глобальные страховые компании, чтобы они соблюдали режим санкций, сводя возможности России к преимущественно внутренним страховщикам.

Сообщается, что это вызвало серьезные опасения относительно качества, надежности и масштаба такого покрытия. Сочетание возраста танкеров, который в среднем составляет 18 лет, и отсутствие надлежащего страхования делает эти суда чрезвычайно опасными.

Уже произошло несколько аварий с участием теневых кораблей, связанных с Россией. В марте этого года 15-летний теневой танкер Andromeda Star столкнулся с другим судном вблизи Дании. Разлива нефти не было, потому что она была в пути в Россию, разгружена.

У судов теневого флота, которые использовались для перевозки нефти от других продавцов, попавших под санкции, также возникали поломки двигателей, что указывало на проблемы с обслуживанием и взрывы. В мае 2023 года 27-летнее судно под флагом Габона с вместимостью 700 тыс баррелей, которое использовалось для транспортировки иранской нефти, потерпело мощный взрыв вблизи Индонезии. К тому времени он был пустой.

Несколько судов теневого флота были вовлечены в разливы нефти, некоторые из них скрылись с места происшествия после того, как нанесли ущерб окружающей среде. В 2019 году 23-летний Ceres I, который ранее участвовал в торговле нефтью из Ирана, столкнулся с другим танкером вблизи Сингапура, отключил его сигнал и попытался скрыться, прежде чем его задержала береговая охрана Малайзии.

Напомним:

Новые неизвестные покупатели, подозреваемые в связях с Россией, начали накапливать десятки судов, способных перевозить сжиженный природный газ, что свидетельствует о том, что Москва расширяет свой "темный флот" танкеров для перевозки газа.

Россия уже создала теневой флот для переправки своей нефти по всему миру, но сейчас появляется все больше доказательств, что Москва начала создавать флот и для сжиженного природного газа.