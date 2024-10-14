Обстрел Донецкой области: погибли 4 человека, еще 3 получили ранения

В результате российских обстрелов 13 октября в Донецкой области погибли 4 человека, еще 3 получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

"Россия убивает гражданских! За 13 октября россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в Часовом Яру, 1 в Звановке и Вишневом. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения".

Филашкин отметил, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

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