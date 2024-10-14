КНДР готовится подорвать дороги, соединяющие с Южной Кореей
Северная Корея готовится подорвать дороги, соединяющие с Южной Кореей. Это может произойти уже в понедельник, 14 октября, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Yonhap.
По словам спикера Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) Ли Сон Чжуна, военные обнаружили, что КНДР устанавливает покрытие вдоль дорог, чтобы подготовиться к взрывам.
"Вполне возможно, что (взрывы в Северной Корее) произойдут уже сегодня (14 октября - ред.)", - сказал он.
Спикер отметил, что Северная Корея может совершить подрывы вдоль межкорейских дорог или другие провокационные действия. Но он подчеркнул, что Южная Корея не пойдет на провокацию и совершит "решительный ответ".
"Если Северная Корея пойдет на провокацию, мы ответим решительным ответом с точки зрения нашего права на самооборону", - заявил военный.
Конфликт между Кореями
Конфликт между КНДР и Южной Кореей обострился на прошлой неделе. Пхеньян обвинил Южную Корею в запусках беспилотников. Северная Корея пообещала ответ и заявила, что подготовит "все средства нападения".
КНДР перекрыла автомобильные и железные дороги, которые соединяют с Южной Кореей. Также Пхеньян перевел в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей.
Сеул в свою очередь жестко отреагировали на угрозы КНДР и пригрозил решительным ответом.
США отправляют в Южную Корею заместителя государственного секретаря Курта Кэмпбелла из-за угрозы эскалации конфликта между странами.