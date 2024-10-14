КНДР готовится подорвать дороги, соединяющие с Южной Кореей

Северная Корея готовится подорвать дороги, соединяющие с Южной Кореей. Это может произойти уже в понедельник, 14 октября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Yonhap.

По словам спикера Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) Ли Сон Чжуна, военные обнаружили, что КНДР устанавливает покрытие вдоль дорог, чтобы подготовиться к взрывам.

"Вполне возможно, что (взрывы в Северной Корее) произойдут уже сегодня (14 октября - ред.)" , - сказал он.

Спикер отметил, что Северная Корея может совершить подрывы вдоль межкорейских дорог или другие провокационные действия. Но он подчеркнул, что Южная Корея не пойдет на провокацию и совершит "решительный ответ".

"Если Северная Корея пойдет на провокацию, мы ответим решительным ответом с точки зрения нашего права на самооборону" , - заявил военный.

Конфликт между Кореями

Конфликт между КНДР и Южной Кореей обострился на прошлой неделе. Пхеньян обвинил Южную Корею в запусках беспилотников. Северная Корея пообещала ответ и заявила, что подготовит "все средства нападения".

КНДР перекрыла автомобильные и железные дороги, которые соединяют с Южной Кореей. Также Пхеньян перевел в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей.

Сеул в свою очередь жестко отреагировали на угрозы КНДР и пригрозил решительным ответом.

США отправляют в Южную Корею заместителя государственного секретаря Курта Кэмпбелла из-за угрозы эскалации конфликта между странами.