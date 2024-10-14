КНДР готується підірвати дороги, що з'єднують з Південною Кореєю

Північна Корея готується підірвати дороги, що з’єднують з Південною Кореєю. Це може статися вже у понеділок, 14 жовтня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Yonhap.

За словами речника Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS) Лі Сон Чжуна, військові виявили, що КНДР встановлює покриття вздовж доріг, щоб підготуватися до вибухів.

"Цілком можливо, що (вибухи в Північній Кореї) відбудуться вже сьогодні (14 жовтня, - ред.)" , - сказав він.

Речник зазначив, що Північна Корея може зробити підриви вздовж міжкорейських доріг або інші провокативні дії. Але він наголосив, що Південна Корея не піде на провокацію та здійснить "рішучу відповідь".

"Якщо Північна Корея піде на провокацію, ми відповімо рішучою відповіддю з точки зору нашого права на самооборону" , - заявив військовий.

Конфлікт між Кореями

Конфлікт між КНДР та Південною Кореєю загострився минулого тижня. Пхеньян звинуватив Південну Корею у запусках безпілотників. Північна Корея пообіцяла відповідь і заявила, що підготує "усі засоби нападу".

КНДР перекрила автомобільні дороги та залізницю, які сполучають з Південною Кореєю. Також Пхеньян перевів в бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю.

Сеул своєю чергою жорстко відреагували на погрози КНДР і пригрозив рішучою відповіддю.

США відправляють у Південну Корею заступника державного секретаря Курта Кемпбелла через загрозу ескалації конфлікту між країнами.