В Мариуполе зафиксировали колонны оккупантов, направлявшиеся на фронт

В захваченном Мариуполе Донецкой области зафиксировали масштабный переброс российских войск, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Большой переброс живой силы был вчера через Мариуполь. Как отмечал, внезапные контрпартизанские мероприятия в городе имели целью убрать Сопротивление с улиц по маршруту перебрасывания. Убрать запугиванием. Не впервые и не впервые безрезультатно" , — рассказал он.

По словам Андрющенко, в городе снова заметили более 20 грузовиков, следовавших организованными двумя колоннами по маршруту Россия — Новоазовск — Мариуполь — Никольское — Розовско-Пологовская агломерация, или Времевское направление.

"Можете теперь увидеть своими глазами отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает подготовку новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор. Это будет зависеть от готовности наших Сил обороны" , — добавил советник мэра.

Как сообщалось, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8 годам заключения гражданку Украины 26-летнюю Ирину Навальную за якобы подготовку террористического акта в Мариуполе.