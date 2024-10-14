У Маріуполі зафіксували колони окупантів, які прямували на фронт

У захопленому Маріуполі Донецької області зафіксували масштабне перекидання російських військ, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Велике перекидання живої сили відбулося вчора через Маріуполь. Як наголошував, раптові контрпартизанські заходи в місті мали на меті прибрати Спротив з вулиць за маршрутом перекидання. Прибрати залякуванням. Не вперше і не вперше безрезультатно" , — розповів він.

За словами Андрющенка, у місті знову помітили понад 20 вантажівок, які прямували організованими двома колонами маршрутом Росія — Новоазовськ — Маріуполь — Нікольське — Розівсько-Пологівська агломерація, або Времівський напрямок.

"Можете тепер побачити на власні очі відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що доводить про підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі. Це буде залежати від готовності наших Сил оборони" , — додав радник мера.

Як повiдомлялось, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 8 років ув'язнення громадянку України 26-річну Ірину Навальну за нібито підготовку терористичного акту в Маріуполі.