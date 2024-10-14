FT: Европа нарастила производство снарядов, но этого недостаточно

Западные союзники нарастили производство снарядов. Но этого количества недостаточно, чтобы покрыть потребности Украины и восстановить запасы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Financial Times.

Во время войны в Украине немецкий концерн Rheinmetall открыл в австралийском Квинсленд новый боеприпасный завод совместно с местным подрядчиком NIOA. Как отмечается, компания производит десятки тысяч артиллерийских снарядов для Украины.

Компания, экспортирующая снаряды в Германию, где Rheinmetall их затем начиняет взрывчаткой, планирует в следующем году увеличить годовое производство на заводе на 25% до примерно 55 тысяч снарядов. NIOA считает, что с увеличением капитала может производить в год до 100 тысяч боеприпасов.

Оборонные компании по всему миру нарастили производство от боеприпасов до ракетных двигателей и ракет. Но этого пока недостаточно, чтобы пополнить запасы стран, которые передали оружие Украине со своих складов.

К примеру, немецкая Rheinmetall планирует увеличить производство 155-мм боеприпасов примерно до 1,1 млн единиц с 2027 года (к февралю 2022 года она производила примерно 100 тысяч снарядов).

Шведская Saab заявила, что мощность ее бизнеса, включающая в себя боеприпасы, удвоилась до 200 тысяч единиц в год. В ближайшее время компания намерена снова удвоить это число до 400 тысяч.

Thales UK в Великобритании планирует удвоить производственные мощности своих заводов в Северной Ирландии в течение следующих двух лет и снова удвоить их к 2028 году.

Но на фоне темпов производства в России попытки западных компаний пока не впечатляют. По оценкам Кильского института мировой экономики, российская армия может тратить до 10 тысяч снарядов в сутки. При таких темпах Германия истощила свои годовые запасы боеприпасов за 70 дней.

Как отмечает Financial Times, причинами проблем по увеличению производства является нехватка сырья. В частности, речь идет о хлопковом линте (пухе), который необходим для производства нитроцеллюлозы для артиллерийских снарядов и взрывчатых веществ.

Другая проблема - это длительный цикл производства. От принятия решения об инвестициях до фактического увеличения производства может пройти два-три года.

Еще одно препятствие, о котором заявляют производители, заключается в долгосрочности контрактов. Компании нуждаются в длительных сделках, чтобы привлекать инвестиции и наращивать темпы работы.

Проблемы со снарядами

Напомним, что минувшей зимой Украина заявила о проблеме с нехваткой артиллерийских боеприпасов на фронте. Пока у российской армии преимущество в артиллерии. Недавно в Минобороны заявили, что соотношение в снарядах на поле боя сократилось к 3:1.

На этом фоне в ЕС выделили средства на производство артиллерийских снарядов для Украины. Планировалось, что до марта 2024 года украинская армия должна была получить миллион боеприпасов, но поставки задерживаются.

Также Чехия создала собственную инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Она также привлекает средства других партнеров.