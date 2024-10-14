Военнообязанные до 25 лет смогут обновлять данные без похода в ТЦК

Военнообязанные мужчины в возрасте до 25 лет смогут обновлять данные без похода в ТЦК. При оформлении паспортов данные в реестр "Оберіг" будут вноситься автоматически, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Донецкий областной ТЦК.

Правительство Украины приняло постановление, позволяющее автоматизировать процесс учета призывников, военнослужащих и резервистов. Согласно новым правилам, молодые люди от 17 до 25 лет смогут автоматически становиться на учет, без необходимости посещать ТЦК и проходить медкомиссию.

Для актуализации данных о мужчинах от 16 до 60 лет будут использоваться реестры Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы. Это позволит исключить случаи, когда повестки посылаются лицам, умершим, заключенным или имеющим ошибки в персональных данных.

Теперь мужчины в возрасте от 16 до 25 лет, подающие заявку на получение паспорта, будут автоматически заноситься в реестр "Оберіг" без необходимости проходить военно-врачебную комиссию. Это нововведение коснется также тех, кто проживает за границей.

Для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих за границей, актуальность их военных документов будет проверяться при взаимодействии с Государственной миграционной службой.

Кроме того, молодые люди до 25 лет, в том числе живущие за границей, будут зачисляться на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует расширить функционал мобильного приложения "Резерв+". В ближайшее время в нем появятся сервисы для онлайн рекрутинга и оформление отсрочки от службы для мужчин призывного возраста.