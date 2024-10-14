Пророссийский словацкий депутат Европарламента от правящей коалиционной партии Smer Любош Блаха посетил Москву, чтобы "поблагодарить за освобождение от фашизма" и "извиниться за русофобию на Западе", сообщает Европейская правда.

В четырехминутном видео, размещенном в Facebook, Блаха прогуливается по Красной площади Москвы, вспоминая о "славянском братстве" и повторяя кремлевскую пропаганду.

"Россия все еще прекрасна, все еще мудра и все еще развита. Пожалуйста, давайте прекратим ненависть к России. Я приехал в Москву как друг России, потому что я не могу больше смотреть на то, как растет русофобия на Западе" , – сказал Блаха в видео, добавив, что он почтит память советского полководца Георгия Жукова у его мемориала.

"Русский народ освободил нас от фашизма и принес невероятную жертву ради нас. Я очень сожалею обо всех этих воинственных, ненавистных и буквально фашистских резолюциях, которые Европарламент принимает против России. Мы – славяне, нас никто не заставит ненавидеть Россию" , – заявил евродепутат.

Блаха, который был впервые избран в Европарламент в июне, добавил, что отвергает дальнейшую военную поддержку Киева и санкции против России, введенные Западом в ответ на полномасштабное вторжение Москвы в Украину в 2022 году.

"Мы напомним себе историческую правду: фашизм и война приходят с Запада, а свобода и мир – с Востока" , – сказал Блаха, повторяя слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который использовал похожую фразу, когда пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Поездка Блахи и его высказывания вызвали критику со стороны вице-президента Европейского парламента Мартина Гойсика из оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

"Я не удивлюсь, если во время визита определенного евродепутата в Москву на повестке дня будет передача письма в туалете. Или он оставит это своему партийному боссу, который собирается в Москву в следующем году?" – заявил он, ссылаясь на так называемое письмо-приглашение, в котором чехословацкие коммунистические политики просили советского вмешательства для подавления протестов Пражской весны, что послужило поводом для вторжения в 1968 году.

По слухам, это письмо было передано тогдашнему лидеру Советского Союза Леониду Брежневу в ванной комнате.